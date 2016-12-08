Путин призвал поставить систему «Платон» в зависимость от интересов малого бизнеса

Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение системы «Платон» не должно препятствовать развитию среднего и малого бизнеса.

- Проблема известна. Я полностью на вашей стороне в том смысле, что мы должны поддержать малый бизнес. У правительства свои резоны, когда они вводили эту систему. Вы знаете, что такие системы работают во многих странах мира – там, где дорожное покрытие заранее строилось под большегрузные машины. У нас было по-другому. У нас не строились дороги под такую нагрузку на ось, но тем не менее, проблема должна быть решена таким образом, чтобы не разрушать те хозяйства, даже маленькие, предприятия, которые функционируют, - цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, решение о дальнейшем повышении тарифа должно быть «сбалансированным» и заверил, что еще раз обратит на это внимание правительства.