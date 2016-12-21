Путин призвал парламент не горячиться при внесении изменений в законодательство

Выступая перед Федеральным собранием, президент РФ Владимир Путин призвал депутатов Госдумы и сенаторов более тщательно подходить к изменениям в действующее законодательство, чтобы избежать несоответствия старых и новых норм.

- Думаю, вы со мной согласитесь, что нужно очень внимательно относится к нововведениям, бережно относится к изменениям в действующие законы, - цитирует Путина «Интерфакс».

Глава государства напомнил, что за достаточно короткий срок более десятка раз вносились изменения в Уголовный кодекс, более 30 раз – в налоговое законодательство, более 40 раз – в Кодекс об административных нарушениях.

- Безусловно, если уж это необходимо, нужно все эти шаги сопоставлять с тем, что остается в качестве действующих норм, и как сочетаются новые нормы между собой, которые принимаются по различным направлениям и отраслям права, - подчеркнул Путин.

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