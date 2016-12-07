Путин призвал отвечать превентивно на риски для российской экономики

Выступая на заседании Совета Безопасности, президент РФ Владимир Путин призвал делать все возможное для наращивания экономического потенциала государства, в том числе превентивно отвечать на риски для российской экономики.

По словам главы государства, с ростом конкуренции за рынки экономические ограничения в виде санкций все чаще используются в политических целях или под видом политических целей.

- Мы должны учитывать эти тенденции и превентивно реагировать на риски и угрозы. При этом наш главный и фундаментальный ответ заключается в том, чтобы наращивать свой собственный экономический потенциал, не закрываться при этом от мировой экономики, а повышать свою эффективность, — цитирует Путина РИА «Новости».

Российский лидер признал, что еще несколько лет назад планировалось выйти на совсем другие результаты, однако жизнь вносит свои коррективы.

- Да, совсем еще недавно мы говорили и о больших темпах роста, но также понимаем, что происходит в мировой экономике, нашей, и должны соответствующим образом корректировать свои планы, — сказал президент РФ, подчеркнув, что на рубеже 2019-2020 годов Россия должна выйти на темпы экономического роста выше общемировых.

Глава государства напомнил, что проект Стратегии экономической безопасности, который обсуждается на заседании Совбеза РФ, определяет важнейшие направления работы по обеспечению суверенитета страны в экономической, технологической, финансовой сферах.

- Еще совсем недавно казалось, что такие документы и не нужны-то будут вовсе, но судя по тому, что происходит, нам необходимо думать и о всех угрозах, о которых мы сегодня поговорим, — подчеркнул Путин.