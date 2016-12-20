Путин призвал органы госбезопасности и НАК сохранять предельную собранность

Выступая на мероприятии, посвященном Дню работника госбезопасности, президент РФ Владимир Путин призвал ФСБ и НАК сохранять предельную собранность и мобилизованность перед лицом террористической угрозы.

- Необходимо впредь сохранять предельную собранность и мобилизованность. Это касается деятельности ФСБ и других спецслужб в этой области. И, конечно, на высоком уровне должна оставаться координирующая роль Национального антитеррористического комитета. Следует и дальше четко и грамотно действовать по всем антитеррористическим направлениям. Среди них нейтрализация боевиков и их лидеров, предотвращение преступлений террористической направленности и пресечение каналов финансирования терроризма, — цитирует Путина РИА «Новости».

Глава государства также призвал ужесточить борьбу с экстремизмом, ксенофобией и национализмом.

- Серьезное внимание следует уделить борьбе с экстремизмом. Нужно решительно пресекать пропаганду ксенофобии и национализма, в том числе и в социальных сетях, не давать стягивать в радикальные группировки молодежь. Подобная попытка — реальная угроза стабильности нашего многонационального общества, — подчеркнул российский лидер.