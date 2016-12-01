Путин призвал Общественную палату и АСИ поддержать волонтерские движения

Президент РФ Владимир Путин призвал Общественную палату и Агентство стратегических инициатив оказать активную поддержку волонтерским движениям и некоммерческим организациям.

По его словам, сегодня много школьников и студентов участвуют в волонтерских программах.

- Особая примета нашего времени — широкое вовлечение граждан в самые разные благотворительные акции, призывы в социальных сетях, средствах массовой информации собрать средства на лечение больных на помощь детям быстро находят отклик, — сказал Путин, отметив, что люди делают это искренне. Об этом сообщает «РИА Новости».