Путин призвал Общественную палату и АСИ поддержать волонтерские движения
Президент РФ Владимир Путин призвал Общественную палату и Агентство стратегических инициатив оказать активную поддержку волонтерским движениям и некоммерческим организациям.
По его словам, сегодня много школьников и студентов участвуют в волонтерских программах.
- Особая примета нашего времени — широкое вовлечение граждан в самые разные благотворительные акции, призывы в социальных сетях, средствах массовой информации собрать средства на лечение больных на помощь детям быстро находят отклик, — сказал Путин, отметив, что люди делают это искренне. Об этом сообщает «РИА Новости».
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