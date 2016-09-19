Путин призвал обойтись без "шока" в экономике

Президент РФ Владимир Путин считает, что в России должны проводиться постепенные реформы в социальной сфере и экономике. По его словам, в этих сферах необходимо обойтись без шоковой терапии.

– В экономике и социальной политике необходимо проводить взвешенные, продуманные преобразования, ориентированные на повышение эффективности, изменение структуры экономики и повышение отдачи от поддержки тех граждан, которые действительно нуждаются в поддержке со стороны государства, – сказал Путин. Заявление прозвучало на заседании с членами правительства РФ, сообщает "Интерфакс".

По словам главы государства, нельзя допускать перекладывания ответственности на людей за проводимые реформы. Путин отметил, что в ходе таких действий необходимо учитывать реальное положение российских семей и их доходы.