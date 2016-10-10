Путин призвал как можно скорее приступить к процессу мирного урегулирования в Сирии

Все, кто реально желает, чтобы в Сирии наступил мир, должны присоединиться к России и как можно скорее приступить к урегулированию ситуации в этой стране. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

- Мы в России считаем, что как можно быстрее нужно перейти к политическому процессу урегулирования в Сирии. Полагаем, что все, кто действительно хочет мира, должны поддержать эти предложения. И Россия, и Турция выступают за скорейшее прекращение кровопролития, - цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер назвал недопустимыми попытки атаковать гуманитарные конвои в Алеппо и другие сирийские города, исключить провокации и разжигание напряженности.

- У нас общая позиция с Турцией в том, что нужно сделать все для доставки гуманитарных грузов в Алеппо. Вопрос только в том, чтобы обеспечить безопасность доставки этих грузов, - подчеркнул глава государства.

Путин проинформировал Эрдогана о том, что Россия предложила американским партнерам «сделать все, для того чтобы отвести подразделения сирийских войск с одной стороны и оппозиционных сил с другой от дороги Кастелло с тем, чтобы не повторялось провокации с нанесением ударов по гуманитарным колоннам».

- Американские партнеры по сути отказываются от того, чтобы это сделать – то ли не могут этого сделать, то ли по каким-то причинам не хотят, - констатировал российский лидер. - Надеюсь, что это станет одной из тем переговоров, которые в субботу должны состояться в Швейцарии.

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