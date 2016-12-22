Путин призвал Минобороны не расслабляться

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил о недопустимости потери бдительности.

Глава государства отметил, что в настоящее время Россия сильнее любого потенциального агрессора, однако это не повод расслабляться. «Если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться», - цитирует Путина ТАСС.

Президент добавил, что в последние годы для обороноспособности страны было многое сделано, но многого и не хватает. В частности, он отметил необходимость укрепления ядерной триады, совершенствования систем разведки и связи, ВКС, сухопутных войск.

Путин выразил надежду на то, что военачальники будут работать слаженно и ответственно относиться к порученному делу. По его словам, это позволит решить все задачи по укреплению обороноспособности.

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Места: Россия
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