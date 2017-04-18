Путин призвал лучше защищать россиян от подделок

Президент России Владимир Путин призвал разработать эффективные меры защиты потребителей от всевозможных подделок.

«Люди ежедневно покупают продукты, товары, пользуются разными услугами и рассчитывают на их высокое качество, на честность, порядочность производителей и продавцов, на то, что у государства должны быть действенные механизмы защиты от всяких мошеннических схем и подделок», — цитирует главу государства «Газета.ру» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Президент подчеркнул, что основная цель защиты прав потребителей состоит в сохранении морального и материального благополучия граждан, а также их здоровья.