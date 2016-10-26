Путин призвал грамотно распределять выделенные на развитие Крыма средства

Выступая на региональном «Форуме действий» Общероссийского народного фронта в Ялте, президент РФ Владимир Путин призвал власти Крыма грамотно распределять средства, вложенные в развитие полуострова.

- Необходимо грамотно распределять финансовые ресурсы, добиваться того, чтобы вложенные средства давали максимальную отдачу, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства считает очень важным, чтобы государственная власть «слышала» мнение народа и поручил активистам ОНФ продолжить работу по мониторингу наиболее значимых для крымчан проблем.

Президент подчеркнул, что с момента воссоединения Крыма с Россией проделана огромная работа по интеграции полуострова в правовое поле Российской Федерации.

- Но мы понимаем, что этого совершенно недостаточно, многие проблемы еще не решены, это естественно, тем более что многие из этих вопросов копились годами, если не сказать десятилетиями, - подчеркнул Путин, поставив задачу сосредоточиться в первую очередь на решении самых чувствительных для жителей Крыма проблем – на модернизации социальной инфраструктуры, обновлении транспортной сферы и создании новых рабочих мест.