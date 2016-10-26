Путин призвал грамотно распределять выделенные на развитие Крыма средства

Выступая на региональном «Форуме действий» Общероссийского народного фронта в Ялте, президент РФ Владимир Путин призвал власти Крыма грамотно распределять средства, вложенные в развитие полуострова.

- Необходимо грамотно распределять финансовые ресурсы, добиваться того, чтобы вложенные средства давали максимальную отдачу, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства считает очень важным, чтобы государственная власть «слышала» мнение народа и поручил активистам ОНФ продолжить работу по мониторингу наиболее значимых для крымчан проблем.

Президент подчеркнул, что с момента воссоединения Крыма с Россией проделана огромная работа по интеграции полуострова в правовое поле Российской Федерации.

- Но мы понимаем, что этого совершенно недостаточно, многие проблемы еще не решены, это естественно, тем более что многие из этих вопросов копились годами, если не сказать десятилетиями, - подчеркнул Путин, поставив задачу сосредоточиться в первую очередь на решении самых чувствительных для жителей Крыма проблем – на модернизации социальной инфраструктуры, обновлении транспортной сферы и создании новых рабочих мест.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Мэр Риги рассказал об иске Центра Госязыка Латвии к «англоязычной кофеварке»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО