Путин призвал Европу к единству вместо выстраивания разделительных стен

Несмотря на попытки некоторых политиков возводить стены между государствами, Европа должна быть единой. Такое суждение высказал президент РФ Владимир Путин, общаясь со студентами Московского государственного университета.

- Это очень правильно, это элемент примирения и российского, и немецкого народа, это чрезвычайно важно на будущее. Европа должна быть единой, несмотря на все попытки выстроить какие-то новые стены, - цитирует Путина ТАСС.

Таким образом глава государства отреагировал на рассказ о ведущейся в МГУ работе поисковых отрядов.