Путин призвал не драматизировать ситуацию со спором Михалкова и «Ельцин Центра»
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг спорта известного режиссера Никиты Михалкова и «Ельцин Центром» излишне драматизируется.
- Я встречался и с Никитой Михалковой, и с Валентином Юмашевым, и с Татьяной Дьяченко. Есть вопросы, требующие дополнительного внимания, связанные в первую очередь с подачей информации об истории России, - отметил Путин.
Глава государства признал, что некоторые вопросы общей истории России требуют более взвешенной оценки и осторожного подхода к их оценке.
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