Путин призвал не драматизировать ситуацию со спором Михалкова и «Ельцин Центра»

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг спорта известного режиссера Никиты Михалкова и «Ельцин Центром» излишне драматизируется.

- Я встречался и с Никитой Михалковой, и с Валентином Юмашевым, и с Татьяной Дьяченко. Есть вопросы, требующие дополнительного внимания, связанные в первую очередь с подачей информации об истории России, - отметил Путин.

Глава государства признал, что некоторые вопросы общей истории России требуют более взвешенной оценки и осторожного подхода к их оценке.