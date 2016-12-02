Путин призвал деятелей искусства чувствовать меру своей ответственности

Выступая на заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин заявил, что любые хулиганские выходки на выставках и спектаклях будут пресекаться по закону, но и деятели искусства должны чувствовать меру своей ответственности.

- С одной стороны, любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы, и должны пресекаться по всей строгости закона, мы так и будем делать. В то же время в самой творческой среде, хочу подчеркнуть именно эту сторону дела, должна быть определена грань между циничным оскорбительным эпатажем и творческой акцией, - цитирует Путина ТАСС.

Ранее глава государства заметил, что «задача для мастеров культуры – уметь создать современные произведения, сохранив целостное содержание оригинала, его морально-нравственные посылы, богатство и образность нашего языка».

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