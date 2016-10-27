Путин призвал не делать прогнозов по поводу мирного договора с Японией
Президент России Владимир Путин считает вредными попытки определения сроков заключения мирного договора с Японией.
В качестве примера Путин напомнил, что Москва вела с Пекином переговоры по территориальным вопросам 40 лет.
«Это тот случай, где, на мой взгляд, нельзя, невозможно, и даже вредно, определять какие-то сроки», - сказал Путин. Одним из ключевых вопросов двусторонних отношений Москвы и Токио являются Курильские острова, на часть которых претендует Япония.
Из-за этого спора между странами так и не заключен Мирный договор, напоминает «Интерфакс».
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