Путин призвал к человеческому отношению к животным

В ходе пресс-конференции президенту России был задан вопрос о возможности появления должности уполномоченного по правам животных.

Владимир Путин уточнил, что о правах все-такие следует говорить применительно к владельцам животных. «Все должно быть в рамках разумного, но регулирование, безусловно, должно быть», - подчеркнул глава государства. Он добавил, что готов поддержать инициативы в данном направлении.

Президент заключил, что отношение к животным должно быть «человеческим, а не скотским».