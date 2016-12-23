Путин призвал к человеческому отношению к животным
В ходе пресс-конференции президенту России был задан вопрос о возможности появления должности уполномоченного по правам животных.
Владимир Путин уточнил, что о правах все-такие следует говорить применительно к владельцам животных. «Все должно быть в рамках разумного, но регулирование, безусловно, должно быть», - подчеркнул глава государства. Он добавил, что готов поддержать инициативы в данном направлении.
Президент заключил, что отношение к животным должно быть «человеческим, а не скотским».
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