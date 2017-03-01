Путин признал провал системы антидопингового контроля в РФ
Президент РФ Владимир Путин признал неэффективность сложившейся в стране системы антидопингового контроля. Об этом он заявил, выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске.
Он также заявил о необходимости прислушаться к замечаниям ВАДА и комиссии Макларена, несмотря на промахи в их работе. Президент отметил, что Россия должна признать случаи применения допинга, провести расследование и выявить виновных.
- Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина. Нужно об этом сказать прямо и это признать, - цитирует «Интерфакс» слова Путина.
Президент также выразил надежду, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в этой ситуации.
При этом Путин опроверг заявления международных спортивных чиновников о существовании в России государственной системы поддержки допинга.
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