Путин признал провал системы антидопингового контроля в РФ

Президент РФ Владимир Путин признал неэффективность сложившейся в стране системы антидопингового контроля. Об этом он заявил, выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске.

Он также заявил о необходимости прислушаться к замечаниям ВАДА и комиссии Макларена, несмотря на промахи в их работе. Президент отметил, что Россия должна признать случаи применения допинга, провести расследование и выявить виновных.

- Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина. Нужно об этом сказать прямо и это признать, - цитирует «Интерфакс» слова Путина.

Президент также выразил надежду, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в этой ситуации.

При этом Путин опроверг заявления международных спортивных чиновников о существовании в России государственной системы поддержки допинга.