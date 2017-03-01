Путин признал провал системы антидопингового контроля в РФ

Президент РФ Владимир Путин признал неэффективность сложившейся в стране системы антидопингового контроля. Об этом он заявил, выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске.

Он также заявил о необходимости прислушаться к замечаниям ВАДА и комиссии Макларена, несмотря на промахи в их работе. Президент отметил, что Россия должна признать случаи применения допинга, провести расследование и выявить виновных.

- Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина. Нужно об этом сказать прямо и это признать, - цитирует «Интерфакс» слова Путина.

Президент также выразил надежду, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в этой ситуации.

При этом Путин опроверг заявления международных спортивных чиновников о существовании в России государственной системы поддержки допинга.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: спорт, допинг
Следующая новость Патриарх Кирилл назвал «лайки» в соцсетях грехом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО