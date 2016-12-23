Путин приветствовал введение безвизового режима между Евросоюзом и Грузией

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что приветствует введение безвизового режима между Грузией и странами Евросоюза так же, как и аналогичное решение ЕС по Украине.

По словам главы государства, возвращение безвизового режима между Россией и Грузией также возможно.

- Условием возвращения безвизового режима между Россией и Грузией является сотрудничество в борьбе с терроризмом, - подчеркнул Путин.