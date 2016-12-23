Путин приветствовал введение безвизового режима между Евросоюзом и Грузией
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что приветствует введение безвизового режима между Грузией и странами Евросоюза так же, как и аналогичное решение ЕС по Украине.
По словам главы государства, возвращение безвизового режима между Россией и Грузией также возможно.
- Условием возвращения безвизового режима между Россией и Грузией является сотрудничество в борьбе с терроризмом, - подчеркнул Путин.
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