Путин присвоил погибшему полицейскому звание Героя России

Президент РФ Владимир Путин принял решение присвоить звание Героя России лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову, убитому в июле боевиками.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Звание Героя России полицейский получил «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга (посмертно)».

Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, у ликвидированных ранее боевиков была найдена видеозапись расстрела двух мужчин.

- Один из погибших - офицер полиции Нурбагандов. Полицейский перед лицом смерти остался верен присяге, - сказала Волк.

По ее словам, что на видеозаписи видно и слышно, как боевик, узнав, что перед ним сотрудник полиции, под дулом пистолета пытался заставить его призвать своих друзей и знакомых уйти со службы в правоохранительных органах.

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