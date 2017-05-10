Путин принял участие в хоккейном матче против НХЛ

Президент России Владимир Путин вышел на лед в составе «Легенд хоккея» в Гала-матче против сборной Ночной хоккейной лиги (НХЛ).

Глава государства выступал под номером 11. В одной команде с ним играли Вячеслав Фетисов, Павел Буре и глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

Выступая перед матчем, Путин отметил развитие любительского хоккея в России. По его словам, в нынешнем году в отборочных матчах участвовали более 800 команд.