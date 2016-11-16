Путин еще не принял решения по поводу назначения нового главы МЭР
Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент РФ пока не принял решения о назначении нового министра экономического развития вместо отправленного в отставку в связи с утратой доверия Алексея Улюкаева.
- Мне неизвестно, поступали ли, по состоянию на настоящий момент, какие-либо предложения с кандидатурами от председателя правительства. Пока каких-либо решений президентом не принималось, — цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что временно исполняющим главы МЭР распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева назначен Евгений Елин.
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