Путин еще не принял решения по поводу назначения нового главы МЭР

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент РФ пока не принял решения о назначении нового министра экономического развития вместо отправленного в отставку в связи с утратой доверия Алексея Улюкаева.

- Мне неизвестно, поступали ли, по состоянию на настоящий момент, какие-либо предложения с кандидатурами от председателя правительства. Пока каких-либо решений президентом не принималось, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что временно исполняющим главы МЭР распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева назначен Евгений Елин.