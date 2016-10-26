Путин принял решение об увеличении числа машин с "мигалками" для Госдумы РФ

Количество автомобилей с "мигалками" в Государственной Думе России вырастет с 8 до 12. Президент РФ Владимир Путин подписал об этом соответствующий указ.

С 19 мая 2012 года "устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов" можно было в Госдуме устанавливать только на восемь автомобилей. Теперь это число увеличено на четыре единицы, сообщает РИА "Новости".

Проблесковые маячки на автомобилях полагаются руководству Госдумы: председателю, двум первым вице-спикерам и шести вице-спикерам. Кроме того, устройством также может пользоваться глава аппарата Госдумы РФ.