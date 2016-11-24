Путин примет в Кремле избранного генсека ООН
Президент России Владимир Путин в четверг встретится в Москве с избранным генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Российский лидер и новый глава всемирной организации обсудят усиление роли ООН, в том числе в вопросах борьбы с терроризмом. Кроме того, они побеседуют о ситуации на Украине и в Сирии, сообщает информагентство НСН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Гутерреш утвержден на пост главы ООН в октябре. Официально он вступит в свои полномочия с1 января 2017 года.
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