Путин примет в Кремле избранного генсека ООН

Президент России Владимир Путин в четверг встретится в Москве с избранным генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Российский лидер и новый глава всемирной организации обсудят усиление роли ООН, в том числе в вопросах борьбы с терроризмом. Кроме того, они побеседуют о ситуации на Украине и в Сирии, сообщает информагентство НСН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Гутерреш утвержден на пост главы ООН в октябре. Официально он вступит в свои полномочия с1 января 2017 года.