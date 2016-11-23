Путин пригрозил отставкой ставшим академиками РАН чиновникам

Выступая на заседании Совета по науке и образованию, президент РФ Владимир Путин пригрозил увольнением государственным чиновникам, которые вопреки его рекомендации не совмещать государственную службу и науку, получили звания академиков РАН.

- Значит они крупные ученые, да? Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства уточнил, что готов принять кадровые решения в отношении высокопоставленных чиновников из Управления делами президента, ряда министерств и ФСБ РФ.

Также Путин потребовал от главы Российской академии наук Владимира Фортова дать ответ, почему в число академиков были избраны чиновники вопреки его рекомендации этого не делать. В ответ президент РАН заверил, что претенденты соответствовали всем требованиям.