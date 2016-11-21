Путин пригласил Обаму посетить Россию в любое время

Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Барака Обаму посетить Россию в любое удобное для него время. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Перу.

Путин отметил, что работать с Обамой было не просто. «Но и я, и президент Обама отметили, что мы всегда с уважением относились к позиции друг друга и друг к другу», - цитирует российского лидера ТАСС.

По словам Путина, он поблагодарил Обаму за годы совместной работы и заверил, что его всегда будут рады видеть в России.

Ранее сообщалось, что президегты России и США успели кратко побеседовать в ходе саммита. Они обсудили ситуацию на Украине и в Сирии.