Путин пригласил Меркель в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель посетить с визитом Москву.
Приглашение и наилучшие пожелания Меркель он передал через министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.
Тот, в свою очередь, выразил надежду на то, что канцлеру представиться такая возможность. Он также отметил, что к Меркель может присоединиться президент Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает «Интерфакс».
Путин отметил, что России и Германии следует стремиться к нормализации отношений и разрешению возникающих сложностей.
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