Путин пригласил Меркель в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель посетить с визитом Москву.

Приглашение и наилучшие пожелания Меркель он передал через министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.

Тот, в свою очередь, выразил надежду на то, что канцлеру представиться такая возможность. Он также отметил, что к Меркель может присоединиться президент Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает «Интерфакс».

Путин отметил, что России и Германии следует стремиться к нормализации отношений и разрешению возникающих сложностей.