Путин пригласил на елку в Кремль детей прибывших из США российских дипломатов

Дети российских дипломатов, прибывших из США, будут приглашены на новогоднюю елку в Москве. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

В ночь на 2 января специальный рейс с российскими дипломатами и их семьями приземлился в московском аэропорту.

29 декабря администрация Барака Обамы ввела новые санкции против Москвы за якобы кибератаки, повлиявшие на итоги президентских выборов в США. Госдепартамент выслал из США 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал антироссийские действия администрации США провокационными, а также отказался принимать ответные меры в виде высылки дипломатов США и ограничения их доступа к местам отдыха. Кроме того, Путин пригласил всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на елку в Кремль. Об этом сообщает «Интерфакс».