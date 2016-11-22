Путин причислил к государственным тайнам данные о военно-техническом сотрудничестве

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в указ об утверждении перечня данных, отнесенных к государственной тайне.

В частности, в существовавший ранее список добавлены сведения «об отдельных мероприятиях по реализации основных направлений государственной политики в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства».

Соответствующий документ опубликован на Портале правовой информации.