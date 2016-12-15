Путин прибыл в Японию с небольшим опозданием из-за ситуации в Сирии
Президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Японию с небольшим опозданием, но оно не отразится на графике главы государства. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
- Действительно, была небольшая задержка, о чем наши японские коллеги были поставлены в известность, - цитирует Пескова ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента РФ, это связано с рабочим графиком российского лидера, в том числе с сирийской проблематикой.
В частности, накануне вечером Путин проводил телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии