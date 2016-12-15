Путин прибыл в Японию с небольшим опозданием из-за ситуации в Сирии

Президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Японию с небольшим опозданием, но оно не отразится на графике главы государства. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Действительно, была небольшая задержка, о чем наши японские коллеги были поставлены в известность, - цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, это связано с рабочим графиком российского лидера, в том числе с сирийской проблематикой.

В частности, накануне вечером Путин проводил телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.