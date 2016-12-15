Путин прибыл в Японию с двухдневным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Японию с двухдневным рабочим визитом.
Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Ямагути-Убе, откуда Путин направился в Нагато для встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Ранее сообщалось, что президент России прилетел в Японию с некоторым опозданием. По мнению генсека правительства страны Есихидэ Суги, это никак не повлияет на переговоры, сообщает РИА «Новости». По мнению чиновника, это не следует расценивать как некий дипломатический маневр.
На встречу Путина с Абэ Токио возлагает большие надежды, ожидая прорыва в российско-японских отношениях.
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