Путин прибыл в Лиму на саммит АТЭС

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Перу – Лиму – для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

У российского президента запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами Перу, Вьетнама, Филиппин, Китая и Японии. С некоторыми из них Путин будет встречаться впервые, передает «Интерфакс».

Кроме того, Путин вместе с представителями российского бизнеса примет участие во встрече лидеров экономик АТЭС с членами Делового консультативного совета.

Предполагается, что в ходе саммита российский лидер успеет пообщаться с действующим президентом США Бараком Обамой. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, вероятно, это будет встреча «на ногах».