Путин прибыл в Лиму на саммит АТЭС
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Перу – Лиму – для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
У российского президента запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами Перу, Вьетнама, Филиппин, Китая и Японии. С некоторыми из них Путин будет встречаться впервые, передает «Интерфакс».
Кроме того, Путин вместе с представителями российского бизнеса примет участие во встрече лидеров экономик АТЭС с членами Делового консультативного совета.
Предполагается, что в ходе саммита российский лидер успеет пообщаться с действующим президентом США Бараком Обамой. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, вероятно, это будет встреча «на ногах».
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