Путин предупредил ФСБ о постоянных провокациях со стороны Запада
В ходе выступления на коллегии Федеральной службы безопасности глава государства Владимир Путин напомнил, что в прошлом году участники Варшавского саммита НАТО впервые с 1989 года признали Россию главной угрозой для альянса.
Сдерживание России официально провозглашено новой миссией НАТО, отметил Владимир Путин. По его словам, с этой целью проводится дальнейшее расширение блока. «Нас постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию», - цитирует президента «Интерфакс».
Путин обратил внимание на ускорение процесса размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ входящих в НАТО ведущих государств.
Следующая новость В Минсельхозе назвали крепкий рубль угрозой российской экономике
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии