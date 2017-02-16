Путин предупредил ФСБ о постоянных провокациях со стороны Запада

В ходе выступления на коллегии Федеральной службы безопасности глава государства Владимир Путин напомнил, что в прошлом году участники Варшавского саммита НАТО впервые с 1989 года признали Россию главной угрозой для альянса.

Сдерживание России официально провозглашено новой миссией НАТО, отметил Владимир Путин. По его словам, с этой целью проводится дальнейшее расширение блока. «Нас постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию», - цитирует президента «Интерфакс».

Путин обратил внимание на ускорение процесса размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ входящих в НАТО ведущих государств.