Путин представил Нарышкина сотрудникам в штаб-квартире СВР в Москве
Бывший спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин был представлен коллективу Службы внешней разведки главой государства Владимиром Путиным в штаб-квартире СВР в Москве.
- Уважаемые коллеги, сегодня официально представляю вам нового директора Службы - Сергея Евгеньевича Нарышкина. Вы все знаете, что он хорошо проявил себя и в разведке, когда там работал, и в политике. В этом смысле Сергей Евгеньевич возвращается домой, - цитирует президента РФ ТАСС.
Российский лидер подчеркнул также, что Нарышкин на всех занимаемых должностях «всегда отличался высоким профессионализмом, ответственностью и серьезным подходом к любому порученному делу».
- Я очень рассчитываю, что Сергей Евгеньевич использует весь свой опыт, широкий кругозор, для того чтобы работать эффективно и выводить работу службы на еще более высокий уровень, - подчеркнул Путин, пожелав новому директору Службы и всему личному составу СВР «успехов в ответственной работе по защите безопасности и интересов Отечества».
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