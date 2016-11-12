Путин предложил создать любительскую футбольную лигу

Президент РФ Владимир Путин высказал идею создания любительской футбольной лиги. В качестве образца он привел Ночную хоккейную лигу.

– Есть такая идея создания такой же лиги по футболу, – сказал Владимир Путин. Он отметил, что государство обращает большое внимание на поддержку и развитие детского и юношеского спорта. По мнению президента, такие вопросы должны решаться на уровне регионов, сообщает "Интерфакс".

Сегодня Владимир Путин находится в Ярославле. Президент посетил ПАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод) и планирует принять участие в совместном заседании президиума Государственного совета РФ и консультативной комиссии Госсовета по вопросу о мерах по повышению инвестиционной привлекательности в субъектах РФ.