Путин предложил создать любительскую футбольную лигу
Президент РФ Владимир Путин высказал идею создания любительской футбольной лиги. В качестве образца он привел Ночную хоккейную лигу.
– Есть такая идея создания такой же лиги по футболу, – сказал Владимир Путин. Он отметил, что государство обращает большое внимание на поддержку и развитие детского и юношеского спорта. По мнению президента, такие вопросы должны решаться на уровне регионов, сообщает "Интерфакс".
Сегодня Владимир Путин находится в Ярославле. Президент посетил ПАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод) и планирует принять участие в совместном заседании президиума Государственного совета РФ и консультативной комиссии Госсовета по вопросу о мерах по повышению инвестиционной привлекательности в субъектах РФ.
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