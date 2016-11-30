Путин предложил проверять новые законы на соответствие Конституции

Совет Федерации поддержал законопроект, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным, о запрете применять нормы закона, если их толкование противоречат Конституции.

По словам главы комитета по конституционному законодательству Андрея Клишаса, это позволит обеспечить режим законности и правопорядка на территории России.

Кроме того, предлагается новый вид постановления Конституционного суда, в котором будут отражаться итоги рассмотрения дел о проверке нормативного акта любого органа государственной власти или договора между органами госвласти на соответствие нормам Конституции РФ. Об этом сообщает «Федерал пресс».