Путин предложил прочитать по губам его ответ на вопрос о вмешательстве в выборы в США

Выступая на Международном арктическом форуме в Архангельске, президент РФ Владимир Путин предложил по губам прочитать его ответ на вопрос о вмешательстве в президентские выборы в США.

- Читайте по губам — NO, — цитирует Путина РИА «Новости».

По словам главы государства, он всего лишь повторил бывшего президента США Рональда Рейгана, который в свое время таким же образом ответил на вопрос о введении новых налогов.