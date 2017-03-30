Путин предложил прочитать по губам его ответ на вопрос о вмешательстве в выборы в США

Выступая на Международном арктическом форуме в Архангельске, президент РФ Владимир Путин предложил по губам прочитать его ответ на вопрос о вмешательстве в президентские выборы в США.

- Читайте по губам — NO, — цитирует Путина РИА «Новости».

По словам главы государства, он всего лишь повторил бывшего президента США Рональда Рейгана, который в свое время таким же образом ответил на вопрос о введении новых налогов.

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Места: Россия, США
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