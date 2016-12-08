Путин предложил журналистам поддержать «утку» о создании в России телепорта

Президент РФ Владимир Путин в шутку предложил «не разочаровывать» иностранные СМИ и поддержать распространенную ранее информацию о том, что к 2035 году в России будет создана телепортация.

Ранее на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив прозвучало, что Россия работает над квантовой телепортацией и планирует завершить эту работу к 2035 году. Журналисты слово «квантовая» упустили и распространили новость о готовящейся в Москве телепортации.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, дальше всех пошло британское издание The Daily Telegraph, которое заявило, что Россия потратит два триллиона долларов на создание телепортов, и это будет глобальная угроза национальной безопасности всем странам мира.

- Не надо их разочаровывать. Надо эту версию поддерживать, - цитирует Путина ТАСС.