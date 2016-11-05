Путин предложил Думе ратифицировать соглашение в рамках ОДКБ

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию Госдумы соглашение о сотрудничестве стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Документ касается перевозок воинский и других формирований, перемещения их движимого имущества и продукции, имеющей военное назначение, сообщает ТАСС.

В соглашении определяется порядок взаимодействия членов организации при планировании и осуществлении таких перевозок для пресечения угроз безопасности партнерам в зоне ответственности ОДКБ.