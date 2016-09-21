Путин предлагает освободить самозанятых граждан от налогов на два года

Президент России Владимир Путин предложил освободить от уплаты налогов всех самозанятых граждан.

- Мы неоднократно обсуждали и на партийных форумах в рамках «Единой России», на площадках ОНФ о необходимости на определенный период, года на два, освободить самозанятых вообще от уплаты налогов и обязательных взносов, - цитирует его «Интерфакс».

Он также добавил, что уже обсудил инициативу с председателем правительства Дмитрием Медведевым. По мнению президента, это позволит спокойно такому виду населения «войти в нормальный ритм легальной работы».

- И, конечно, следует исключить любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством. Если это необходимо, следует внести и соответствующие поправки в законодательство, - сказал Путин, добавив, что множество российских граждан самостоятельно трудятся в различных сферах.

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