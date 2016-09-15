Путин поздравил Юрия Норштейна с юбилеем

В адрес именитого режиссера-мультипликатора глава государства направил поздравительную телеграмму, сообщают РИА "Новости" .

«Уважаемый Юрий Борисович! Поздравляю Вас с 75-летием. Талант, высочайший профессионализм и тонкое восприятие мира позволяют Вам создавать подлинные шедевры киноискусства, которые по праву входят в «золотой фонд» мировой анимации», – говорится в президентском поздравлении. Путин также пожелал режиссеру здоровья, неиссякаемого вдохновения, сил и энергии для реализации задуманного.

Глава государства также отметил многолетнюю наставническую деятельность Норштейна и огромное внимание, которое он уделяет творческому становлению молодых мастеров. «Но главная Ваша награда – это огромная любовь и детей, и взрослых, которые готовы смотреть Ваши мультфильмы снова и снова», – говорится в телеграмме.

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