Путин поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США
Президент России Владимир Путин направил телеграмму Дональду Трампу, в которой поздравил его с победой на выборах главы государства в США.
Российский лидер пожелал Трампу успехов в ответственной деятельности на посту президента и выразил надежду на совместную работу по выведению отношений между двумя странами из кризисного состояния, сообщается на сайте Кремля.
«Президент России также выразил уверенность, что выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, основывающегося на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества», - говорится в сообщении.
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