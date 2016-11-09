Путин поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Дональду Трампу, в которой поздравил его с победой на выборах главы государства в США.

Российский лидер пожелал Трампу успехов в ответственной деятельности на посту президента и выразил надежду на совместную работу по выведению отношений между двумя странами из кризисного состояния, сообщается на сайте Кремля.

«Президент России также выразил уверенность, что выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, основывающегося на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества», - говорится в сообщении.