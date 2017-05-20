Путин поздравил Роухани с победой на выборах президента Ирана
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Хасану Роухани в связи с его победой на выборах президента.
Текст поздравления опубликован на сайте Кремля. В телеграмме говорится: «Глава российского государства подтвердил готовность к продолжению активной совместной работы по дальнейшему развитию российско-иранского партнерского сотрудничества как по двусторонней, так и международной повестке дня».
Власти Ирана подтвердили, что Роухани набрал более 50% голосов, а значит он продолжит занимать должность главы государства второй срок.
Главным итогом работы Роухани на посту президента было подписанное с шестью международными посредниками в 2015 году соглашение по его ядерной программе, сообщают «Ведомости».
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