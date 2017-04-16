Путин поздравил россиян с днем Пасхи

Президент России Владимир Путин поздравил верующих со Светлой Пасхой.

В послании православным христанам и россиянам, отмечающим Воскресение Христа, глава страны подчеркнул, что этот праздник «наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру». Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

В сообщении говорится, что пасхальные торжества проходят по всей стране. Президент также ометил «созидательную» и «истинно подвижническую работу Русской православной церкви (РПЦ) и представителей других христианских конфессий, направленную на решение важных социальных проблем». Среди таких проблем, которые помогает решать церковь, Путин назвал «укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения».

Как сообщается на сайте Кремля, президент принял участие в ночной пасхальной службе в храме Христа Спасителя. После праздничного богослужения российский лидер и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками.