Путин поздравил россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством православных христиан и всех граждан страны, отмечающих данный праздник.
«Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», - говорится в тексте поздравления на сайте Кремля.
Путин отметил роль РПЦ и других христианских конфессий в сбережении исторического и культурного наследия России, вклад в образование, благотворительность и сохранение гражданского мира.
Глава государства пожелал православным христианам и всем гражданам России, празднующим Рождество, здоровья, успехов, благополучия.
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