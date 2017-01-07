Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством православных христиан и всех граждан страны, отмечающих данный праздник.

«Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», - говорится в тексте поздравления на сайте Кремля.

Путин отметил роль РПЦ и других христианских конфессий в сбережении исторического и культурного наследия России, вклад в образование, благотворительность и сохранение гражданского мира.

Глава государства пожелал православным христианам и всем гражданам России, празднующим Рождество, здоровья, успехов, благополучия.