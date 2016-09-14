Путин поздравил премьера Дмитрия Медведева с днем рождения
Сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмечает 51-летие. Президент России поздравил его с днем рождения.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что сегодня у премьера обычный рабочий день. Медведев сегодня провел заседание кабинета министров. Песков не уточнил, направил ли президент телеграмму или позвонил премьеру, сообщает ТАСС.
Премьер-министра сегодня также поздравляют различные политики и общественные деятели. В их числе – губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, врио главы Чечни Рамзан Кадыров и многие другие.
Следующая новость В РФ закрыли работу «Туркменских авиалиний»
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии