Путин поздравил премьера Дмитрия Медведева с днем рождения

Сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмечает 51-летие. Президент России поздравил его с днем рождения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что сегодня у премьера обычный рабочий день. Медведев сегодня провел заседание кабинета министров. Песков не уточнил, направил ли президент телеграмму или позвонил премьеру, сообщает ТАСС.

Премьер-министра сегодня также поздравляют различные политики и общественные деятели. В их числе – губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, врио главы Чечни Рамзан Кадыров и многие другие.