Путин не поздравил Порошенко с наступающим Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с наступающим Новым годом лидерам всех стран мирового сообщества за исключением украинского лидера Петра Порошенко.

В приведенном пресс-службой Кремля списке адресатов поздравления главы российского государства фамилия Порошенко отсутствует, - сообщает «Московский комсомолец».

Ранее Путин поздравил с наступающим праздником президента США Барака Обаму, а также победившего на выборах в США Дональда Трампа.

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