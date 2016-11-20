Путин поздравил патриарха Кирилла с 70-летием
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму патриарху Московского и всея Руси Кириллу.
«Многие годы Вы посвятили подвижническому служению Русской православной церкви, последовательной и твердой защите ее ценностей и идеалов. Ваши неустанные заботы о сохранении уникального исторического, культурного, духовного наследия России, поддержке института семьи, воспитании подрастающего поколения снискали Вам самое искреннее уважение, - отмечается в послании, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства также отметил вклад патриарха в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, в укрепление мира и общественного согласия в России.
Ранее Путин пописал указ о награждении главы РПЦ орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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