Путин поздравил патриарха Кирилла с 70-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму патриарху Московского и всея Руси Кириллу.

«Многие годы Вы посвятили подвижническому служению Русской православной церкви, последовательной и твердой защите ее ценностей и идеалов. Ваши неустанные заботы о сохранении уникального исторического, культурного, духовного наследия России, поддержке института семьи, воспитании подрастающего поколения снискали Вам самое искреннее уважение, - отмечается в послании, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также отметил вклад патриарха в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, в укрепление мира и общественного согласия в России.

Ранее Путин пописал указ о награждении главы РПЦ орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.