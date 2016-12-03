Путин поздравил нового короля Таиланда со вступлением на престол
Президент России Владимир Путин поздравил со вступлением на престол нового короля Таиланда Махе Вачиралонгкорна Бодинтратхепайаварангкуна. Наследник и единственный сын покойного короля Пумипона Адульядета (Рама IX) Маха Вачиралонгкорн (Рама X) взошел на престол 1 декабря.
Рама X занял таиландский престол на 50-й день после кончины своего отца, Рамы IX, который умер 13 октября в Бангкоке в возрасте 88 лет, сообщает ТАСС.
"Видим в Вас достойного продолжателя династии Чакри, при которой почти 120 лет назад были установлены дипломатические отношения между Россией и Таиландом", - говорится в тексте поздравления.
Следующая новость МВД Латвии может исключить Андрея Кураева из «черного списка»
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии