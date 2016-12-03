Путин поздравил нового короля Таиланда со вступлением на престол

Президент России Владимир Путин поздравил со вступлением на престол нового короля Таиланда Махе Вачиралонгкорна Бодинтратхепайаварангкуна. Наследник и единственный сын покойного короля Пумипона Адульядета (Рама IX) Маха Вачиралонгкорн (Рама X) взошел на престол 1 декабря.

Рама X занял таиландский престол на 50-й день после кончины своего отца, Рамы IX, который умер 13 октября в Бангкоке в возрасте 88 лет, сообщает ТАСС.

"Видим в Вас достойного продолжателя династии Чакри, при которой почти 120 лет назад были установлены дипломатические отношения между Россией и Таиландом", - говорится в тексте поздравления.