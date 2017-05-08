Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции

Президент России Владимир Путин направил лидеру движения «Вперед!» Эмманюэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил политика с уверенной победой на выборах президента Франции, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В телеграмме отмечается, что Макрон возглавил Францию в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период из-за нарастающей угрозы терроризма и воинствующего экстремизма.

Путин призвал нового лидера Франции преодолеть взаимное недоверие между странами и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности.

Кроме того, российский президент выразил готовность к совместной работе по различным вопросам глобальной повестки дня, а также пожелал своему французскому коллеге крепкого здоровья и успехов в работе на новой должности.

По итогам голосования во втором туре президентских выборов во Франции, состоявшемся 7 мая, победу одержал Эмманюэль Макрон. По официальным данным, за него отдали свои голоса 66,06 процента избирателей, за представителя от партии «Национальный фронт» Марин Лен Пен проголосовали 34,94 процентов граждан. Она уже признала свое поражение на выборах, пишет газета «Известия».