Путин поздравил избранного президента Южной Осетии
Президент России Владимир Путин поздравил Анатолия Бибилова с победой на президентских выборах в Южной Осетии.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер выразил уверенность, что с избранием Бибилова отношения между Россией и Южной Осетией получат дальнейшее развитие.
Путин также заверил, что РФ продолжит оказывать республике всемерное содействие в решении вопросов, касающихся национальной безопасности и социально-экономического развития.
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