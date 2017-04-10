Путин поздравил избранного президента Южной Осетии

Президент России Владимир Путин поздравил Анатолия Бибилова с победой на президентских выборах в Южной Осетии.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер выразил уверенность, что с избранием Бибилова отношения между Россией и Южной Осетией получат дальнейшее развитие.

Путин также заверил, что РФ продолжит оказывать республике всемерное содействие в решении вопросов, касающихся национальной безопасности и социально-экономического развития.