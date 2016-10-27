Путин поздравил главу Туркменистана с днем независимости

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес Гурбангулы Бердымухамедова по случаю 25-летия провозглашения независимости Туркменистана.

Российский лидер отметил, что Туркменистан вносит большой вклад в обеспечение стабильности и безопасности в Центральной Азии. По мнению Владимира Путина, отношения России и Туркменистана ждет большое будущее в различных областях.

Сегодня президента Туркменистана с днем независимости поздравил также российский премьер Дмитрий Медведев.